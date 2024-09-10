Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Waspadai 1 Pemain Ini di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:49 WIB
Maarten Paes Waspadai 1 Pemain Ini di Laga Timnas Indonesia vs Australia
Maarten Paes kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, mewaspadai betul satu pemain Timnas Australia jelang duel di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain yang dimaksud adalah Martin Boyle.

Melawan Timnas Indonesia, Australia tidak akan diperkuat striker andalan mereka, yakni Kusini Yengi. Namun, menurut Maaten Paes, Socceroos tetap memiliki pemain lain yang patut diwaspadai.

Martin Boyle

Salah satu pemain Australia yang disoroti betul Maarten Paes adalah Martin Boyle. Menurutnya, pemain Hibernian FC itu punya umpan-umpan yang mengerikan.

“Ada beberapa pemain bagus di Australia. Penyerang mereka memang kena hukuman, tetapi ada Martin Boyle, winger yang bagus dengan umpan silang yang bagus,” kata Paes kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Minggu 8 September 2024.

“Jadi, kami akan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi itu,” sambung dia.

Namun begitu, Timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Pasalnya, Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Maarten Paes berharap Timnas Indonesia bisa mempertahankan tren positif ini.

Halaman:
1 2
      
