HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Vietnam Iri Timnas Indonesia Sudah Naik Level

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |03:34 WIB
Masyarakat Vietnam Iri Timnas Indonesia Sudah Naik Level
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)




MASYARAKAT Vietnam iri Timnas Indonesia sudah naik level. Hal ini turut disampaikan pandit sepakbola Vietnam, Quang Huy.

Timnas Indonesia memang terus menunjukkan perkembangan. Bahkan, skuad Garuda jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Di ajang itu, Timnas Indonesia bisa berkiprah manis. Di laga perdana, pasukan Shin Tae-yong bisa menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1.

Dalam laga yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB itu, Timnas Indonesia bahkan bisa unggul lebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Kemudian, gawang Timnas Indonesia kebobolan jelang akhir laga babak pertama.

Melihat kondisi ini, Quang Huy mengakui ketangguhan Timnas Indonesia. Dia menilai Jay Idzes cs kini sudah unggul secara komposisi pemain daripada Vietnam.

Quang Huy pun membeberkan penyebab Timnas Indonesia bisa naik level seperti saat ini. Naturalisasi pemain diakuinya sangat berpengaruh mendongkrak performa Timnas Indonesia.

“Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda, hampir semua pemain naturalisasi,” ujar Quang Huy, dilansir dari Soha VN, Selasa (10/9/2024).

“Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepakbola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya pemain naturalisasi,” lanjutnya.

“Piala AFF memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA (Matchday),” tegas Quang Huy.

