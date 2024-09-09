Timnas Indonesia vs Australia: Maarten Paes Prediksi The Socceroos Andalkan Permainan Fisik

JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, memberi peringatan kepada rekan setimnya jelang lawan Timnas Australia. Ia menilai kalau The Socceroos akan mengandalkan permainan fisik.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang laga tersebut, Paes mengingatkan kepada rekan setimnya untuk waspada penuh terhadap permainan Australia. Ditambah lagi, tim tamu juga sedang dalam misi bangkit usai kalah dari Timnas Bahrain di laga pertama.

“Australia adalah negara yang kuat, dan tentu saja kita melawan mereka saat Piala Asia Januari 2024 lalu,” kata Paes kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu 8 September 2024.

“Kami tahu di laga nanti, Australia akan mengandalkan permainan fisik. Dan kami harus waspada karena tentu mereka sedang lapar akan kemenangan. Kami harus bagus juga secara fisik,” sambung pria berusia 26 tahun itu.

Namun begitu, Paes menegaskan Timnas Indonesia tidak gentar dan sedang dalam kepercayaan tinggi. Pasalnya, mereka memiliki modal positif usai menahan imbang Timnas Arab Saudi di laga pertama.