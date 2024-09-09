Timnas Indonesia Dihajar Australia 0-4 di Pertemuan Terakhir, Justin Hubner: Sekarang Level Kami Sangat Bagus

Justin Hubner mengatakan Timnas Indonesia kali ini berbeda dengan saat bertemu Timnas Australia pada Januari 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan reaksi berkelas soal kekalahan telak dari Timnas Australia di pertemuan terakhir. Menurutnya, skuad Garuda saat ini telah berkembang pesat dan tidak silau dengan kekuatan lawan.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tim Merah Putih memiliki rekor pertemuan yang tidak bagus melawan Australia. Di pertemuan terakhir, yakni 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Indonesia kalah telak 0-4!

Bereaksi tentang hal itu, Hubner mengatakan Timnas Indonesia yang sekarang sudah jauh lebih berkembang. Pasalnya, mereka saat ini mendapat amunisi tambahan seperti Thom Haye, Calvin Verdonk, dan Thom Haye.

“Kami berkembang banyak, kami dapat beberapa pemain baru di tim. Level kami juga meningkat sangat pesat, sekarang kami punya banyak pemain berkualitas di tim,” kata Hubner dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu juga menyampaikan sebenarnya Timnas Indonesia tampil bagus saat menghadapi Australia. Dengan skuad yang saat ini, ia sangat percaya diri dan sama sekali tidak ciut.