Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dihajar Australia 0-4 di Pertemuan Terakhir, Justin Hubner: Sekarang Level Kami Sangat Bagus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:05 WIB
Timnas Indonesia Dihajar Australia 0-4 di Pertemuan Terakhir, Justin Hubner: Sekarang Level Kami Sangat Bagus
Justin Hubner mengatakan Timnas Indonesia kali ini berbeda dengan saat bertemu Timnas Australia pada Januari 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan reaksi berkelas soal kekalahan telak dari Timnas Australia di pertemuan terakhir. Menurutnya, skuad Garuda saat ini telah berkembang pesat dan tidak silau dengan kekuatan lawan.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong dan Justin Hubner dalam konferensi pers Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Tim Merah Putih memiliki rekor pertemuan yang tidak bagus melawan Australia. Di pertemuan terakhir, yakni 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Indonesia kalah telak 0-4!

Bereaksi tentang hal itu, Hubner mengatakan Timnas Indonesia yang sekarang sudah jauh lebih berkembang. Pasalnya, mereka saat ini mendapat amunisi tambahan seperti Thom Haye, Calvin Verdonk, dan Thom Haye.

“Kami berkembang banyak, kami dapat beberapa pemain baru di tim. Level kami juga meningkat sangat pesat, sekarang kami punya banyak pemain berkualitas di tim,” kata Hubner dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin (9/9/2024).

Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu juga menyampaikan sebenarnya Timnas Indonesia tampil bagus saat menghadapi Australia. Dengan skuad yang saat ini, ia sangat percaya diri dan sama sekali tidak ciut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657359/atlet-panahan-nurisa-dian-ashrifah-sumbang-medali-emas-ke77-di-sea-games-2025-cjc.webp
Atlet Panahan Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Medali Emas ke-77 di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_voli_putra_indonesia.jpg
Comeback Gila! Timnas Voli Putra Indonesia Libas Vietnam dan ke Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement