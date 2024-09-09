Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belajar Bareng Sandy Walsh, Maarten Paes Yakin Bulan Depan Wawancara dalam Bahasa Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:08 WIB
Belajar Bareng Sandy Walsh, Maarten Paes Yakin Bulan Depan Wawancara dalam Bahasa Indonesia
Maarten Paes percaya diri sudah bisa berbahasa Indonesia dengan lancar pada Oktober 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Maarten Paes bercerita selalu mengasah kemampuannya berbahasa Indonesia. Kiper FC Dallas itu mengaku berguru dengan Sandy Walsh dan memiliki buku rujukan tersendiri.

Seperti diketahui, Paes sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak akhir April 2024. Ia juga telah melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maarten Paes

Paes pun kini mulai memantapkan kualitasnya dalam berbahasa Indonesia. Selain belajar dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya, kiper berusia 26 tahun itu juga memiliki buku yang membantunya belajar bahasa Indonesia.

“Saya terus belajar ya, terus belajar setiap hari,” kata Paes kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu 8 September 2024 malam WIB.

“Saya belajar bersama Sandy Walsh dan beberapa pemain lain. Saya juga punya buku yang jadi rujukan saya untuk belajar,” sambung pemain berdarah Belanda itu.

Paes mengakui saat ini kemampuan berbahasa Indonesianya semakin bagus. Dengan percaya diri, ia mengatakan siap untuk melakukan wawancara dengan bahasa Indonesia pada Oktober 2024.

