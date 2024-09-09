5 Pemain Keturunan Tambahan yang Berpotensi Diperkenalkan saat Timnas Indonesia Jamu Australia di SUGBK

SEBANYAK 5 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Dalam upaya meningkatkan performa tim nasional, PSSI terus melakukan upaya. Selain melakukan pembinaan usia dini dan perbaikan kompetisi, mendatangkan pemain-pemain keturunan di luar negeri juga digalakkan PSSI.

Setelah memperkenalkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat, 6 September 2024, ada peluang PSSI memperkenalkan lagi pemain keturunan pada esok hari. Siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI saat Timnas Indonesia jamu Australia:

5. Dion Markx (NEC Nijmegen)





Dion Mark dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia U-20, Ahmed Zaki Iskandar, akan menjalani proses naturalisasi. Bek bertinggi badan 188 sentimeter ini diharapkan mengantarkan Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U-20 2025.

4. Tim Geypens (FC Emmen)





Seperti Dion Markx, Tim Geypens lebih dulu diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20. Fullback kiri klub Liga 2 Belanda FC Emmen itu pun sudah memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024.

3. Kaya Symons (De Grafschaap)





Mantan pemain Timnas Belanda U-15 hingga U-19, Kaya Symons, sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini baru saja mencatatkan debut di level profesional saat De Grafschaap menang 4-1 di markas Roda JC.