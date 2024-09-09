Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan Tambahan yang Berpotensi Diperkenalkan saat Timnas Indonesia Jamu Australia di SUGBK

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |12:11 WIB
5 Pemain Keturunan Tambahan yang Berpotensi Diperkenalkan saat Timnas Indonesia Jamu Australia di SUGBK
Kevin Diks berpotensi diperkenalkan PSSI di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Dalam upaya meningkatkan performa tim nasional, PSSI terus melakukan upaya. Selain melakukan pembinaan usia dini dan perbaikan kompetisi, mendatangkan pemain-pemain keturunan di luar negeri juga digalakkan PSSI.

Setelah memperkenalkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat, 6 September 2024, ada peluang PSSI memperkenalkan lagi pemain keturunan pada esok hari. Siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSSI saat Timnas Indonesia jamu Australia:

5. Dion Markx (NEC Nijmegen)

Dion Markx

Dion Mark dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia U-20, Ahmed Zaki Iskandar, akan menjalani proses naturalisasi. Bek bertinggi badan 188 sentimeter ini diharapkan mengantarkan Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U-20 2025.

4. Tim Geypens (FC Emmen)

Tim Geypens

Seperti Dion Markx, Tim Geypens lebih dulu diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20. Fullback kiri klub Liga 2 Belanda FC Emmen itu pun sudah memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024.

3. Kaya Symons (De Grafschaap)

Kaya Symons

Mantan pemain Timnas Belanda U-15 hingga U-19, Kaya Symons, sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini baru saja mencatatkan debut di level profesional saat De Grafschaap menang 4-1 di markas Roda JC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190589/john_herdman_memiliki_banyak_kesamaan_dengan_shin_tae_yong_fifacom-Cx61_large.jpg
5 Kesamaan John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Berjaya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657167/jadwal-wakil-indonesia-di-sea-games-2025-hari-ini-timnas-futsal-tatap-emas-muw.webp
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal Tatap Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/psg_juara_piala_interkontinental_2025.jpg
PSG Juara Piala Interkontinental 2025, Resmi Selevel Barcelona dan Bayern Munchen!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement