HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Diminta Nyanyi Bareng Raisa Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |02:59 WIB
Maarten Paes Diminta Nyanyi Bareng Raisa Kelar Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Maarten Paes akan memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Australia (Foto: PSSI)
A
A
A

MAARTEN Paes diminta nyanyi bareng Raisa kelar laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan netizen Tanah Air di kolom komentar Instagram @timnasindonesia.

Seperti diketahui, Raisa akan menjadi pengisi acara di laga Timnas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pertandingan akan digelar pada Selasa 10 September 2024.

Netizen Indonesia pun saling lempar komentar di postingan Instagram @timnasindonesia. Beberapa dari mereka bercanda meminta Paes untuk berduet dengan Raisa usai pertandingan.

"Raisa duet sama Paes," tulis akun @nusantara.ballers.

"Lengah dikut bikin album." sambung @strootsy.

"Bakat terpendam Mas Paes. Nanti dibuatkan konsernya pak, kalau Indonesia lolos Piala Dunia," kata @fitricarlina.

