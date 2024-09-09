Shin Tae-yong Bicara Kapan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Bisa Perkuat Timnas Indonesia

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di sesi latihan bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong buka suara terkait kapan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan bermain untuk Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap kedua pemain tadi bisa dimainkan pada November nanti.

"Keduanya diharapkan bisa bermain November," ujar Shin Tae-yong kepada media.

Seperti diketahui, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders merupakan calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick pada Jumat 6 September 2024 kemarin.

Mees merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai bek, sedangkan Eliano adalah pemain versatile atau mampu bermain di segala posisi. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia.

Shin berharap, proses naturalisasi Mees dan Eliano rampung pada November 2024. Dengan demikian, kedua pemain itu dapat membantu Timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.