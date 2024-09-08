Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mees Hilgers yang Mengaku Sudah Didekati PSSI untuk Bela Timnas Indonesia Sejak Usia 19 Tahun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |11:51 WIB
Kisah Mees Hilgers yang Mengaku Sudah Didekati PSSI untuk Bela Timnas Indonesia Sejak Usia 19 Tahun
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

KISAH Mees Hilgers yang mengaku sudah didekati PSSI untuk membela Timnas Indonesia sejak usia 19 tahun menarik diulas. Dia mengaku sudah sejak lama didekati perwakilan PSSI, namun baru saat ini tekadnya sudah bulat ingin membela Skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia.

Mees Hilgers diketahui akan menjalani proses naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Sebab, tim asuhan Shin Tae-yong sedang berjuang dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mees Hilgers

Sebelum akhirnya memutuskan ingin memperkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers harus melalui jalan panjang. Dia bahkan sudah didekati sejak masih bermain di FC Twente U-19.

"Sejak masih menjadi pemain muda, ketika aku bermain di Twente U-19, Indonesia sudah mendekat beberapa kali. Semua komunikasi kemudian melalui agenku saat itu Fardy Bachdim. Jadi, hubungannya sudah ada," kata Mees Hilgers, dilansir dari laman Youtube FC Twente, Minggu (8/9/2024).

“Saat itu, saya memutuskan untuk tidak pergi ke Indonesia dahulu. Saya pertama kali bermain untuk tim junior Belanda," tambahnya.

Mees Hilgers mengatakan tidak ada paksaan untuk menjalani proses naturalisasi. Hal itu ditandai dirinya meminta sang agen berkoordinasi dengan PSSI terkait keinginan bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
