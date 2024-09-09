Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Harap Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Bisa Perkuat Timnas Indonesia pada November

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |00:06 WIB
Shin Tae-yong Harap Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Bisa Perkuat Timnas Indonesia pada November
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong berharap Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada November 2024. Dua pemain itu saat ini diketahui sedang menjalani proses naturalisasi.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders merupakan calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick pada Jumat (6/9/2024).

 

Mees merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai bek, sedangkan Eliano adalah pemain versatile atau mampu bermain di segala posisi. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

Shin berharap, proses naturalisasi Mees dan Eliano rampung pada November 2024. Dengan demikian, kedua pemain itu dapat membantu Timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Kedua pemain (Mees Hilgers dan Eliano Reijnders) mungkin tidak gampang bermain di Oktober, tapi berharap November bisa main,” kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (8/9/2024).

