HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers Dapat Dukungan Penuh dari Skuad FC Twente

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |10:14 WIB
Segera Perkuat Timnas Indonesia, Mees Hilgers Dapat Dukungan Penuh dari Skuad FC Twente
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

JAKARTA Mees Hilgers segera perkuat Timnas Indonesia. Dia pun mengaku mendapat dukungan penuh dari skuad FC Twente.

Ya, Mees Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Keputusan Mees ini pun disamput positif oleh skuad FC Twente. Hal itu membuat Mees semakin antusias menjalani proses naturalisasi.

Mees Hilgers

"Rekan setim saya ikut bahagia untuk saya. Mereka mengucapkan selamat," kata Mees, dilansir dari Youtube FC Twente, Minggu (8/9/2024).

Mees Hilgers mengatakan rekan setimnya berpesan bahwa dirinya harus memberikan kontribusi terbaik saat sudah bisa tampil membela Timnas Indonesia. Tentunya, hal itu akan dirinya lakukan untuk membahagiakan masyarakat Indonesia yang terkenal penggila sepakbola.

