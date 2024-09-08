Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Singgung Peran Pemain Naturalisasi, Diego Michiels Senang Timnas Indonesia Berkembang Pesat

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:46 WIB
Singgung Peran Pemain Naturalisasi, Diego Michiels Senang Timnas Indonesia Berkembang Pesat
Diego Michiels senang Timnas Indonesia meningkat berkat andil pemain naturalisasi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek Borneo FC, Diego Michiels, senang melihat perkembangan pesat Timnas Indonesia yang menurutnya ada peran pemain naturalisasi. Ia berharap peningkatan terus dialami.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini merupakan sejarah baru bagi Skuad Garuda di ajang kualifikasi.

Timnas Indonesia

Keberhasilan menembus putaran ketiga tak terlepas dari sistem naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Beberapa pemain yang baru dinaturalisasi menjadi WNI mampu mendongkrak performa Timnas Indonesia.

Hal ini turut dirasakan oleh Diego Michiels, pemain yang juga merupakan produk naturalisasi. Ia mengatakan senang dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia.

"Kita lihat sekarang performa naik, performa naik, result (hasil) naik, di ranking FIFA naik, semua naik," kata Diego di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/9/2024).

"(Itu) positif, semoga indonesia maju terus," tambah pemain berdarah Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
