Takut Dibantai Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten Timnas Australia Bilang Begini

KAPTEN Timnas Australia, Matthew Ryan, mewaspadai betul Timnas Indonesia yang menjadi lawan mereka di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Kiper AS Roma itu meminta Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk fokus saat bersua Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Jika tidak fokus, Matthew Ryan meyakini skuad Socceroos -julukan Australia- kembali mengalami hasil buruk layaknya saat kalah 0-1 dari Bahrain di matchday pertama. Eks kiper Brighton & Hove Albion ini mengakui kualitas Timnas Indonesia.

Sebab, ia pernah membela klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar, pada musim 2022-2023. Di saat bersamaan, personel Timnas Indonesia saat ini dihuni jebolan Liga 1 Belanda seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Nathan Tjoe A-On, Ragnar Oratmangoen, dan banyak lagi.

"Kami mengenal diri kami sendiri dan Timnas Australia juga memiliki pengaruh Belanda (seperti Indonesia) di masa lalu. Sepakbola Belanda memainkan sepakbola yang modern dan itulah yang saya amati selama berkarier di Belanda," kata Matthew Ryan, Okezone mengutip dari Socceroos, Minggu (8/9/2024).

"Kami tahu Indonesia memiliki kualitas untuk menyakiti kami jika kami tidak fokus. Kami wajib menutup kesempatan mereka untuk berkembang melalui gaya permainan kami sendiri," tegas kiper yang pernah merumput bersama Arsenal ini.