HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Suporter Timnas Indonesia yang Menyamar Jadi Pendukung Arab Saudi demi Saksikan Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:37 WIB
Kisah Suporter Timnas Indonesia yang Menyamar Jadi Pendukung Arab Saudi demi Saksikan Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
KISAH suporter Timnas Indonesia yang menyamar jadi pendukung Arab Saudi demi saksikan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di stadion menarik diulas. Hal ini terjadi dalam duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Dilansir dari akun Tiktok @solahnur, Minggu (8/9/2024), terlihat sejumlah suporter Timnas Indonesia berada di tengah kerumunan suporter tim Arab Saudi di tribun penonton. Mereka pun turut menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi ini dengan atribut lengkap suporter Timnas Arab Saudi yang didominasi warna hijau.

Suporter Timnas Indonesia

Meski begitu, sekelompok orang ini terlihat ikut menyayikan lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan di stadion. Bahkan, sejumlah orang ini terlihat begitu semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sontak, aksi mereka langsung curi perhatian.

“Indonesia Raya pakek baju Saudi,” tulis caption dalam unggahan akun Tiktok @solahnur itu.

Unggahannya pun langsung ramai dikomentari netizen. Ternyata, banyak netizen yang menyadari adanya sejumlah orang yang mengenakan jersey suporter Arab Saudi di tribun turut berselebrasi saat Timnas Indonesia berhasil mencetak gol.

“Nonton di TV pas gol Indonesia kok suporter Arab pakai baju ijo-ijo ada yang selebrasi, ternyata ini,” tulis akun @viii**

“Ternyata ini yang selebrasi waktu Indonesia gol,” timpal netizen lainnya.

Halaman:
1 2
      
