HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |06:09 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pertandingan akan digelar pada Selasa 10 September 2024 malam WIB.

 

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Australia, Graham Arnold memberikan psywar untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sang pelatih mengatakan timnya bakal bangkit saat menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK.

"Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain dan terus majusaat melawan Indonesia," kata Graham Arnold, dikutip dari laman resmi AFC.

 BACA JUGA:

"Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya," tambahnya.

"Kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali," katanya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
