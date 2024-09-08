Update Ranking FIFA Hari Ini, Minggu 8 September 2024: Timnas Indonesia Siap Geser 5 Negara, Pepet Vietnam!

Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga perdana Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

UPDATE ranking FIFA hari ini, Minggu (8/9/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat 131 dunia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- naik dua posisi ketimbang ranking FIFA Juni 2024 setelah menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari.

Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisi mereka lagi jika menang atas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 21,07 poin.

Tambahan 21,07 poin membuat perolehan angka skuad asuhan Shin Tae-yong di ranking FIFA menjadi 1.1136,68 angka. Karena itu, Timnas Indonesia berpeluang naik lima anak tangga dari peringkat 131 ke 126 dunia!

BACA JUGA: Psywar Kejam Pelatih Timnas Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Negara-negara yang bakal dilewati Timnas Indonesia adalah Nikaragua di posisi 130 dunia, Malawi (129), Zimbabwe (128), Niger (127) dan Siprus (126). Jika poin di atas kejadian, Timnas Indonesia bakal mendekati ranking FIFA Timnas Vietnam.

Pelan-pelan, ranking FIFA Timnas Vietnam terus menurun. Skuad asuhan Kim Sang-sik itu kini menempati peringkat 117 dunia.