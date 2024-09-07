Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Psywar Kejam Pelatih Timnas Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |23:29 WIB
Psywar Kejam Pelatih Timnas Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold (Foto: Instagram/Socceroos)
TIMNAS Indonesia akan menghadapi Australia pada laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Australia, Graham Arnold memberikan psywar untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sang pelatih mengatakan timnya bakal bangkit saat menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK.

"Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain dan terus majusaat melawan Indonesia," kata Graham Arnold, dikutip dari laman resmi AFC,

"Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya," tambahnya.

"Kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali," katanya lagi

