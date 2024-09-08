Kualifikasi Piala Dunia 2026: Australia Diyakini di Bawah Tekanan Hadapi Timnas Indonesia di SUGBK

Timnas Australia kalah 0-1 dari Bahrain di laga pembuka putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Timnas Bahrain)

TIMNAS Australia diyakini berada di bawah tekanan jelang menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September nanti. Pendapat tersebut disampaikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak

Bojan Hodak menjelaskan tekanan itu akan didapatkan lantaran Australia saat ini membutuhkan kemenangan setelah kalah di laga pertamanya saat berjumpa Bahrain. Socceroos kandas dengan skor 0-1.

“Mereka (timnas Australia) berada di bawah tekanan besar sekarang. Ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia,” ucap Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung.

Selain itu, lanjutnya, timnas Australia akan bermain di kandang timnas Indonesia. Sehingga faktor perbedaan cuaca harus bisa diatasi.

BACA JUGA:

“Ketika mereka datang, mereka akan bermain di cuaca yang berbeda, cuaca yang sangat lembab dibandingkan dengan Australia. Jadi ini tidak mudah bagi mereka,” sambungnya.

Karena itu, Bojan Hodak yakin timnas Australia saat ini berada di bawah tekanan. Sebab kemenangan harus bisa didapatkan tim asuhan Graham Arnold tersebut.