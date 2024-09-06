Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Mesti Waspada, Gelandang Australia Bertekad Kuat Raih Kemenangan di SUGBK Usai Kalah Dramatis dari Bahrain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:32 WIB
Timnas Australia kala berlaga. (Foto: Instagram/@soccerroos)
QUEENSLAND – Gelandang Timnas Australia, Jackson Irvine, punya ambisi besar di laga kontra Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia bertekad meraih kemenangan saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, karena baru saja kalah dramatis dari Bahrain.

Irvine mengungkapkan seluruh pemain Australia sangat kecewa dengan kekalahan pahit atas Australia. Tapi, mereka tidak ingin larut terlalu lama karena masih ada satu pertandingan yang perlu dilewatinya, yakni melawan Timnas Indonesia.

"Kami sangat kecewa dan frustrasi, tapi kami menyadari bahwa tidak ada waktu untuk terlalu larut dalam penampilan ini,” kata Irvine, dikutip dari akun X Timnas Australia, Jumat (6/9/2024).

Australia akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB. Irvine mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk segera bangkit. Pemain St Pauli ini mengincar poin penuh di laga tandangnya itu.

“Kami harus cepat belajar dari kesalahan, segera bangkit, dan fokus pada pertandingan Selasa malam (lawan Timnas Indonesia). Semua pemain di ruang ganti sekarang paham betul situasi dan betapa pentingnya pertandingan Selasa malam,” tegas pemain berusia 31 tahun itu.

Ya, Australia kalah menyesakkan dari Bahrain di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Australia tumbang dengan skor 0-1 di Stadion Robina, Queensland, Kamis 5 September 2024.

