HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepak Bola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Aceh Menang 1-0 atas Sulawesi Selatan di Grup A

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |02:15 WIB
Hasil Sepak Bola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Aceh Menang 1-0 atas Sulawesi Selatan di Grup A
Aceh menang tipis 1-0 atas Sulawesi Selatan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Logo PON 2024)
TIM sepakbola putra Aceh meraih kemenangan atas Sulawesi Selatan di cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Tuan rumah menang tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di di Stadion H. Dimurthala, Aceh, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini dicetak oleh Muhammad Ghifari pada menit ke-37. Kemenangan itu membuat Aceh masih tak terkalahkan dalam dua laga terakhir dan kini menjadi pemuncak klasemen sementara Grup A dengan enam poin.

 

Aceh melakoni laga kedua setelah berhasil merebut kemenangan dramatis 3-2 atas Banten pada pertandingan pertama. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tim tuan rumah tampil percaya diri saat menghadapi Sulsel.

Kedua tim bertarung mati-matian dan bahkan beberapa kali terjadi kontak fisik yang cukup keras hingga membuat tensi pertandingan meningkat. Baik Aceh maupun Sulsel mencoba untuk mencuri gol pertama agar bisa menjaga tempo permainan.

 BACA JUGA:

Hingga menit 20, masih belum ada gol yang tercipta dalam laga sengit antara kedua tim yang memperebutkan tiket ke babak delapan besar ini. Kedua tim masih belum mendapatkan keberuntungan dalam usaha memasukkan bola ke gawang.

Kebuntuan bagi tim tuan rumah akhirnya pecah pada menit ke-37 setelah Muhammad Ghifari mampu memaksimalkan umpan matang dari Haikal. Tendangan terukur dari luar kotak penalti tak mampu dibendung kiper Sulsel yang membuat skor sementara menjadi 1-0 untuk Aceh.

Sulsel mencoba untuk mengejar ketertinggalan satu gol itu dalam sisa waktu babak pertama. Namun, hingga wasit mengakhiri 45 menit pertama, tak ada gol tambahan yang tercipta.

