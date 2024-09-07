Hadiri Camaro Competition 2024, Sekjen FFI Ajak Masyarakat Budayakan Olahraga Futsal di Indonesia

JAKARTA – Sekretaris Jenderal FFI (Sekjen FFI), Michael Sianipar, menghadiri pembukaan Camaro Futsal Competition 2024 di Goedang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu (7/9/2024). Ia mengapresiasi turnamen itu sekaligus mengajak masyarakat membudayakan olahraga futsal di Indonesia.

Camaro Futsal Competition digelar untuk yang ketujuh kali sejak 2017. Kompetisi mempertemukan stakeholder di pasar saham dengan insan media sebagai ajang silaturahmi.

Michael mengatakan, melalui kompetisi itu diharapkan olahraga futsal menjadi budaya di masyarakat. Kompetisi itu jangan hanya dilihat sebagai ajang berprestasi saja.

"Kami berharap masyarakat yang lebih memiliki kepedulian terhadap olahraga futsal. Bukan hanya melihat futsal sebagai ajang berprestasi, tetapi juga ini adalah suatu budaya yang harus kita bangun di Indonesia," jelas Michael di lokasi, Sabtu (7/9/2024).

Pria berkacamata itu juga menjelaskan, budaya rajin olahraga, khususnya bermain futsal, harus didukung penuh karena menjadi cabang olahraga yang diminati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan melalui prestasi Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia yang berada di atas peringkat 30 besar dunia.

"Futsal ini cabang olahraga yang berprestasi. Timnas futsal putra Indonesia berada di peringkat 28 dunia, sedangkan timnas futsal putri Indonesia berada di 14 dunia," ungkap Michael.