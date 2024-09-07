Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadiri Camaro Competition 2024, Sekjen FFI Ajak Masyarakat Budayakan Olahraga Futsal di Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:00 WIB
Hadiri Camaro Competition 2024, Sekjen FFI Ajak Masyarakat Budayakan Olahraga Futsal di Indonesia
Sekjen FFI Michael Sianipar (kedua dari kiri) berharap olahraga futsal semakin memasyarakat (Foto: MPI/Muhammad Farhan)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal FFI (Sekjen FFI), Michael Sianipar, menghadiri pembukaan Camaro Futsal Competition 2024 di Goedang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu (7/9/2024). Ia mengapresiasi turnamen itu sekaligus mengajak masyarakat membudayakan olahraga futsal di Indonesia.

Camaro Futsal Competition digelar untuk yang ketujuh kali sejak 2017. Kompetisi mempertemukan stakeholder di pasar saham dengan insan media sebagai ajang silaturahmi.

Camaro Futsal Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Farhan)

Michael mengatakan, melalui kompetisi itu diharapkan olahraga futsal menjadi budaya di masyarakat. Kompetisi itu jangan hanya dilihat sebagai ajang berprestasi saja.

"Kami berharap masyarakat yang lebih memiliki kepedulian terhadap olahraga futsal. Bukan hanya melihat futsal sebagai ajang berprestasi, tetapi juga ini adalah suatu budaya yang harus kita bangun di Indonesia," jelas Michael di lokasi, Sabtu (7/9/2024).

Pria berkacamata itu juga menjelaskan, budaya rajin olahraga, khususnya bermain futsal, harus didukung penuh karena menjadi cabang olahraga yang diminati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan melalui prestasi Timnas Futsal Putra dan Putri Indonesia yang berada di atas peringkat 30 besar dunia.

"Futsal ini cabang olahraga yang berprestasi. Timnas futsal putra Indonesia berada di peringkat 28 dunia, sedangkan timnas futsal putri Indonesia berada di 14 dunia," ungkap Michael.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/11/1656097/sea-games-thailand-2025-jadwal-lengkap-futsal-putra--putri-timnas-indonesia-siap-tampil-maksimal-ibv.webp
SEA Games Thailand 2025: Jadwal Lengkap Futsal Putra & Putri, Timnas Indonesia Siap Tampil Maksimal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/manajer_tim_kickboxing_indonesia_rosi_nurasjati_s.jpg
Diadang Polisi Bersenjata, Manajer Kickboxing Indonesia Rosi Nurasjati Diusir dari Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement