HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Delayed Pertandingan Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sumatera Utara vs Jawa Tengah, Klik di Sini

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:17 WIB
Link Live Streaming Delayed Pertandingan Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sumatera Utara vs Jawa Tengah, Klik di Sini
Berikut link streaming PON XXI Aceh Sumut 2024. (Foto: PON)
LINK live streaming delayed pertandingan sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 untuk laga Sumatera Utara vs Jawa Tengah dapat klik di sini. Pertandingan itu dapat disaksikan pada Sabtu (7/9/2024) mulai pukul 10.30 WIB dapat disaksikan di Okezone TV.

Ya, gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Sejumlah cabang olahraga (cabor) masih terus melanjutkan pertandingannya untuk menemukan juara. Salah satunya terjadi di cabor sepakbola.

Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024

Ada duel seru yang akan mempertemukan salah satu tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024, yakni Sumatera Utara, dengan Jawa Tengah. Akankah tuan rumah bisa unjuk gigi?

Pertandingan seru tentunya akan tersaji di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh. Sebab, kedua tim punya skuad yang tangguh.

Tim sepakbola Sumatera Utara sendiri dibesut oleh Ridwan Saragih. Mereka punya sederet pemain berkualitas, di antaranya ada Reza Anugrah Putra Lubis.

