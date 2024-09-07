Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sebut PSM Makassar Kini Berbeda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |04:49 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sebut PSM Makassar Kini Berbeda
Bojan Hodak menilai PSM Makassar kini berbeda jauh (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 kontra PSM Makassar sungguh berbeda. Sebab, ia sudah tidak lagi mengenal pemain-pemain di kubu lawan.

Hodak memang pernah ditunjuk menangani PSM jelang Liga 1 2020. Namun, kompetisi kemudian dihentikan akibat pandemi Covid-19 setelah berjalan hanya dua pekan.

PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)

“Ini (PSM) tim yang sepenuhnya berbeda. Saya pernah berada disana ketika Covid selama tiga bulan. Sedangkan untuk sekarang dari tim itu hanya tersisa 1-2 pemain saja. Jadi ini tim yang sepenuhnya berbeda,” kata Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Meski demikian, pelatih berkepala plontos itu mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik dalam menghadapi PSM Makassar ini. Salah satunya, mereka menggelar gim internal selama 90 menit dengan membagi timnya menjadi dua grup.

“Secara fisik semuanya terlihat bagus. Dalam bentuk yang lebih baik dari sebelumnya dan kita akan lihat di laga berikutnya, apakah apa yang kami lakukan saat latihan bisa ditunjukkan di lapangan melawan PSM,” tutur pria asal Kroasia itu.

Soal mental, pelatih terbaik Liga 1 2023-2024 itu tak merasakan kekhawatiran. Sebab, Persib Bandung belum mengalami kekalahan dari tiga pertandingan awal di Liga 1 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
