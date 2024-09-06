Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepak Bola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sumatera Utara Kalahkan Jawa Tengah 2-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:45 WIB
Hasil Sepak Bola PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sumatera Utara Kalahkan Jawa Tengah 2-0
Sumatera Utara kalahkan Jawa Tengah 2-0 di cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Logo PON)
A
A
A

TIM sepak bola Sumatera Utara menang meyakinkan 2-0 atas Jawa Tengah dalam lanjutan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh pada Jumat (6/9/2024).

Sumatera Utara langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Ridwan Saragih langsung mengurung pertahanan tim sepak bola Jawa Tengah.

Serangan masif itu membuat tim sepak bola Jawa Tengah kelabakan. Hasilnya positif, tim sepak bola Sumatera Utara berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-38 lewat tandukkan Reza Anugrah Putra Lubis.

Setelah gol itu, tim sepak bola Jawa Tengah berupaya keras untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, beberapa serangan yang dilancarkan tidak membuatkan hasil. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum.

Berlanjut pada babak kedua, tim sepak bola Jawa Tengah menginisiasi serangan sejak awal pertandingan. Akan tetapi, serangan yang dibangun oleh Henry Setiawan cs masih belum bisa meruntuhkan pertahanan tim sepak bola Sumatera Utara.

Halaman:
1 2
      
