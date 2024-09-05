Saksikan Siaran Tunda Aceh vs Banten di Sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Okezone, Klik di Sini!

Saksikan pertandingan sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024 antara Aceh vs Banten di Okezone (Foto: Logo PON 2024)

Laga tersebut merupakan pertandingan perdana di Grup A.

Tim tuan rumah Aceh berhasil menaklukkan Banten dengan skor 3-2 dalam laga grup A sepak bola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion H Dimurthala Lampineung Banda Aceh, Rabu 4 September kemarin.

Akmal Juanda mencetak brace untuk Aceh di laga kali ini. Satu gol tuan rumah lainnya dicetak oleh Tifatul Ulfi.

Sementara itu, Banten sempat memberikan perlawanan lewat masing-masing satu gol dari pemain mereka, Agiel Candida Ramadan dan Dafiq Firdaus.

Banten sebenarnya tampil baik sejak awal. Mereka berhasil meladeni permainan cepat tuan rmah dan unggul lebih dulu di awal babak pertama.