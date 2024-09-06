Tanggapi Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Erick Thohir: Menit Bermain Itu Penting

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir menilai Timnas Indonesia kehabisan stamina pada babak kedua melawan Arab Saudi. Erick meminta semua pihak mengambil pelajaran dan mengingat pentingnya menit bermain untuk para pemain Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Skuad Garuda sempat unggul via tendangan Ragnar Oratmangoen (19’) sebelum kebobolan lewat sepakan keras Musab Aljuwayr (45+3’). Pada babak kedua, Timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Meski begitu, Skuad Garuda mampu bermain solid dan mengakhiri pertandingan dengan skor sama kuat 1-1. Erick menilai, Timnas Indonesia bermain cukup baik meski hampir kecolongan di babak kedua. Dia menilai, para pemain sudah kehabisan stamina di paruh kedua pertandingan.

“Saya rasa babak pertama kita bermain sangat baik cuman kecolongan di ujung, babak kedua kita lihat stamina kita mulai menurun,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Ayana Midplaza, Jakarta pada Jumat (6/9/2024).

Oleh sebab itu, Erick meminta semua pihak belajar dari kekurangan ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan, para pemain harus mendapatkan menit bermain yang cukup agar mempunyai kebugaran maksimal.

“Ini yang saya rasa kenapa saya bilang di liga itu kita mengharapkan timnas main, bahkan tim nasional yang kami bentuk sekarang itu memperhatikan pemain-pemain di luar negeri itu bermain atau tidak,” tutur Erick.