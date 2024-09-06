Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dipuji Media Irak Usai Imbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:06 WIB
Timnas Indonesia Dipuji Media Irak Usai Imbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/timnasindonesia)
TIMNAS Indonesia mendapat sorotan usai mengimbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu media Irak, WinWin, bahkan menilai pasukan Shin Tae-yong tampil luar biasa dan punya pertahanan solid di laga tersebut.

Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangoen (19'). The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- kemudian membalaskan via tendangan Musab Aljuwayr (45+3').

Permainan apik Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari WinWin. Media Irak itu menilai, Skuad Garuda tampil luar biasa di babak pertama dalam pertandingan tersebut. Sedangkan, Arab Saudi dinilai kesulitan.

"Tim Saudi menunjukkan performa yang terbilang lemah di paruh pertama pertandingan," tulis WinWin, dikutip pada Jumat (6/9/2024).

"Berbeda dengan tim Indonesia yang tampil sangat baik dan unggul lebih dulu, seperempat jam setelah kejadian di babak pertama," tambah tulisan itu.

