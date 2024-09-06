Timnas Indonesia Dipuji Media Irak Usai Imbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/timnasindonesia)

TIMNAS Indonesia mendapat sorotan usai mengimbangi Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu media Irak, WinWin, bahkan menilai pasukan Shin Tae-yong tampil luar biasa dan punya pertahanan solid di laga tersebut.

Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangoen (19'). The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- kemudian membalaskan via tendangan Musab Aljuwayr (45+3').

Permainan apik Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari WinWin. Media Irak itu menilai, Skuad Garuda tampil luar biasa di babak pertama dalam pertandingan tersebut. Sedangkan, Arab Saudi dinilai kesulitan.

BACA JUGA: Viral Lantunan Sholawat Suporter Timnas Indonesia Menggema di Stadion Arab Saudi

"Tim Saudi menunjukkan performa yang terbilang lemah di paruh pertama pertandingan," tulis WinWin, dikutip pada Jumat (6/9/2024).

"Berbeda dengan tim Indonesia yang tampil sangat baik dan unggul lebih dulu, seperempat jam setelah kejadian di babak pertama," tambah tulisan itu.