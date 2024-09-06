Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa Koper Banyak, Ole Romeny OTW ke Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi sebagai WNI?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |20:47 WIB
Bawa Koper Banyak, Ole Romeny OTW ke Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi sebagai WNI?
Ole Romeny segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI? (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

PENYERANG FC Utrecht, Ole Romeny terlihat berada di Copenhagen, Denmark, sambil membawa koper yang banyak pada hari ini, Jumat (6/9/2024). Apakah penyerang 24 tahun itu sedang on the way (OTW) ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)?

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan akan ada dua pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. Beredar kabar, dua pemain yang dimaksud adalah Mees Hilgers (FC Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle).

Namun, ada potensi pemain keturunan lain menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Terlebih Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain keturunan tambahan untuk bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ole Romeny berada di Copenhagen, Denmark. (Foto: Instagram/@oleromeny)

(Ole Romeny berada di Copenhagen, Denmark. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Dalam wawancara di channel YouTube PSSI TV, Shin Tae-yong membutuhkan pemain tambahan di posisi penyerang. Karena itu, PSSI diprediksi akan mendorong untuk mendatangkan penyerang keturunan tambahan.

Tanda-tanda PSSI berhasil mendatangkan Ole Romeny sebenarnya sudah terlihat. Ole Romeny sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656001/cabang-menembak-moncer-persembahkan-medali-emas-ke47-untuk-indonesia-zay.webp
Cabang Menembak Moncer, Persembahkan Medali Emas ke-47 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/duet_apriyani_rahayu_kiri_dan_lanny_tria_mayasar.jpg
Daftar Lengkap Wakil Indonesia di Indonesia Masters 2026, Apriyani/Lanny Debut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement