Bawa Koper Banyak, Ole Romeny OTW ke Indonesia untuk Jalani Proses Naturalisasi sebagai WNI?

PENYERANG FC Utrecht, Ole Romeny terlihat berada di Copenhagen, Denmark, sambil membawa koper yang banyak pada hari ini, Jumat (6/9/2024). Apakah penyerang 24 tahun itu sedang on the way (OTW) ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)?

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan akan ada dua pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. Beredar kabar, dua pemain yang dimaksud adalah Mees Hilgers (FC Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle).

Namun, ada potensi pemain keturunan lain menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Terlebih Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain keturunan tambahan untuk bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Ole Romeny berada di Copenhagen, Denmark. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Dalam wawancara di channel YouTube PSSI TV, Shin Tae-yong membutuhkan pemain tambahan di posisi penyerang. Karena itu, PSSI diprediksi akan mendorong untuk mendatangkan penyerang keturunan tambahan.

Tanda-tanda PSSI berhasil mendatangkan Ole Romeny sebenarnya sudah terlihat. Ole Romeny sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.