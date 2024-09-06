Rafael Struick Diserang Gara-Gara Telat Oper Bola ke Ragnar Oratmangoen di Pengujung Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Rafael Struick dihujat netizen dinilai tampil buruk saat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi (Foto: Instagram/Rafael Struick)

RAFAEL Struick menjadi sasaran kemarahan netizen karena keputusannya di pengujung laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday pamungkas Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Laga memasuki menit 90+8, Rafael Struick berada di kotak penalti Arab Saudi.

Dihadapkan dengan satu pemain Arab Saudi, penyerang 21 tahun itu telat membuat keputusan. Penyerang ADO Den Haag ini sebenarnya melakukan keputusan yang baik.

Melihat sang rekan setim, Ragnar Oratmangoen, tidak terkawal, Rafael Struick melepaskan umpan. Sayangnya, sebelum memberi umpan, Rafael Struick sempat beberapa detik menahan bola.

Ketika bola dioper ke Ragnar Oratmangoen, bek Arab Saudi dengan cepat mengantipasinya. Alhasil, peluang emas Timnas Indonesia terbuang cuma-cuma.

Padahal, jika Rafael Struick cepet memberikan umpan kepada Ragnar Oratmangoen, kondisinya bisa berubah. Ragnar Oratmangoen berpotensi mencetak gol dan membuat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Arab Saudi.

Jika Timnas Indonesia menciptakan gol, laga otomatis berakhir. Sebab, peluang di atas tercipta di ujung laga.