Yeom Ki-hun Bedah Kualitas Striker Timnas Indonesia Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen lewat Video

JAKARTA – Pelatih lini serang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, mengaku sudah membedah kualitas dua calon anak asuhnya yakni Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen. Ia pun penasaran bertatap muka langsung dengan keduanya.

Struick dan Ragnar saat baru akan bergabung dengan Skuad Garuda di Arab Saudi, Minggu (1/9/2024). Jadi, kedua pemain itu belum mendapatkan sentuhan langsung dari Yeom.

Pria asal Korea Selatan itu menyatakan sudah mengantongi kelebihan dan kelemahan Struick serta Ragnar dari hasil analisis video. Namun, ia belum bisa merinci terkait hal tersebut.

"Sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya," kata Yeom di Jakarta, dikutip Minggu (1/9/2024).

Pelatih berusia 41 tahun itu akan langsung memoles Struick dan Ragnar dalam persiapan lanjutan Timnas Indonesia di Arab Saudi. Ia pun tak sabar untuk bertemu keduanya di sana.

"Nanti bertemu di Arab Saudi akan diperbaiki," tegas Yeom.