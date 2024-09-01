Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yeom Ki-hun Lihat Penyerang Timnas Indonesia Hanya Perlu Dipoles Sedikit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |10:06 WIB
Yeom Ki-hun Lihat Penyerang Timnas Indonesia Hanya Perlu Dipoles Sedikit
Penyerang Timnas Indonesia hanya perlu dipoles sedikit menurut Yeom Ki-hun (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA Yeom Ki-hun menilai penyerang-penyerang Timnas Indonesia hanya perlu dipoles sedikit saja. Hal itu diungkapkan usai mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 sore WIB.

Ki-hun baru didatangkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membenahi lini serangan. Sebab, ketajaman para penyerang timnya menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Timnas Indonesia berlatih di Lapangan A (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Pelatih berusia 41 tahun itu menyatakan kondisi penyerang Skuad Garuda tidak seburuk yang dibayangkan setelah memberikan porsi latihan pada 30-31 Agustus 2024 di Jakarta. Ia pastikan mereka sudah punya landasan yang bagus sebagai penyerang.

"Jujur, menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas indonesia kurang power. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya," kata Yeom di Jakarta, dikutip Minggu (1/9/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan para penyerang Timnas Indonesia. Ia optimistis hal itu dapat teratasi seiring berjalannya waktu.

“Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola. Dan setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola, tapi dari latihan dua hari, sudah ada perubahan," kata Yeom.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653891/begini-kondisi-tim-bulu-tangkis-indonesia-jelang-final-beregu-sea-games-2025-sbp.webp
Begini Kondisi Tim Bulu Tangkis Indonesia Jelang Final Beregu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/putri_kusuma_wardani_membawa_indonesia_unggul_1_0.jpg
Putri KW Bungkam Pornpawee, Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement