Yeom Ki-hun Lihat Penyerang Timnas Indonesia Hanya Perlu Dipoles Sedikit

JAKARTA – Yeom Ki-hun menilai penyerang-penyerang Timnas Indonesia hanya perlu dipoles sedikit saja. Hal itu diungkapkan usai mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia di Lapangan A Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 sore WIB.

Ki-hun baru didatangkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membenahi lini serangan. Sebab, ketajaman para penyerang timnya menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Pelatih berusia 41 tahun itu menyatakan kondisi penyerang Skuad Garuda tidak seburuk yang dibayangkan setelah memberikan porsi latihan pada 30-31 Agustus 2024 di Jakarta. Ia pastikan mereka sudah punya landasan yang bagus sebagai penyerang.

"Jujur, menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas indonesia kurang power. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya," kata Yeom di Jakarta, dikutip Minggu (1/9/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan para penyerang Timnas Indonesia. Ia optimistis hal itu dapat teratasi seiring berjalannya waktu.

“Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola. Dan setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola, tapi dari latihan dua hari, sudah ada perubahan," kata Yeom.