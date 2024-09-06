Aksi Kocak Ragnar Oratmangoen Ledek Sandy Walsh soal Gol Timnas Indonesia ke Gawang Arab Saudi

AKSI kocak Ragnar Oratmangoen yang meledek Sandy Walsh soal gol Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi menarik diulas. Ragnar bergurau soal siapa sosok pemain yang dinyatakan sebagai pencetak gol tersebut.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja melawan Arab Saudi dalam laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB itu berakhir imbang 1-1.

Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat tendangan Ragnar Oratmangoen (19'). Tim tuan rumah kemudian membalaskan via sepakan keras Musab Aljuwayr (45+3').

Mulanya, tendangan Ragnar Oratmangoen dihitung sebagai gol Sandy Walsh. Tendangan pemain FCV Dender itu memang sempat membentuk badan Sandy sebelum masuk ke gawang.

Akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia) juga mengira gol tersebut milik Sandy. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, FIFA mengonfirmasi gol tersebut dicetak oleh Ragnar.

Momen ini menjadi bahan gurauan Ragnar kepada Sandy. Selepas pertandingan, Ragnar mengunggah ulang postingan dari akun resmi Instagram Timnas Indonesia.