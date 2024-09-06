Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Kocak Ragnar Oratmangoen Ledek Sandy Walsh soal Gol Timnas Indonesia ke Gawang Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:08 WIB
Aksi Kocak Ragnar Oratmangoen Ledek Sandy Walsh soal Gol Timnas Indonesia ke Gawang Arab Saudi
Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

AKSI kocak Ragnar Oratmangoen yang meledek Sandy Walsh soal gol Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi menarik diulas. Ragnar bergurau soal siapa sosok pemain yang dinyatakan sebagai pencetak gol tersebut.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja melawan Arab Saudi dalam laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB itu berakhir imbang 1-1.

Ragnar Oratmangoen

Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat tendangan Ragnar Oratmangoen (19'). Tim tuan rumah kemudian membalaskan via sepakan keras Musab Aljuwayr (45+3').

Mulanya, tendangan Ragnar Oratmangoen dihitung sebagai gol Sandy Walsh. Tendangan pemain FCV Dender itu memang sempat membentuk badan Sandy sebelum masuk ke gawang.

Akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia) juga mengira gol tersebut milik Sandy. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, FIFA mengonfirmasi gol tersebut dicetak oleh Ragnar.

Momen ini menjadi bahan gurauan Ragnar kepada Sandy. Selepas pertandingan, Ragnar mengunggah ulang postingan dari akun resmi Instagram Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655889/indonesia-juara-umum-bulu-tangkis-sea-games-2025-semua-nomor-sumbang-medali-dyn.webp
Indonesia Juara Umum Bulu Tangkis SEA Games 2025: Semua Nomor Sumbang Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Raih Emas SEA Games Tiga Edisi Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement