BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Ole Romeny dengan Mees Hilgers, 2 Calon Pemain Naturalisasi yang Siap Bela Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:08 WIB
Adu Harga Pasaran Ole Romeny dengan Mees Hilgers, 2 Calon Pemain Naturalisasi yang Siap Bela Timnas Indonesia
Ole Romeny dan Mees Hilgers. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU harga pasaran Ole Romeny dengan Mess Hilgers menarik untuk diulas. Sebab, 2 calon pemain naturalisasi ini dikabarkan siap bela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, belakangan beredar kabar jika Timnas Indonesia akan menambah dua pemain naturalisasi lagi untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu bahkan dibenarkan langsung oleh pelatih Shin Tae-yong.

Ole Romeny

Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pemain akan yang dinaturalisasi oleh PSSI. Kabarnya, pemain tersebut akan terbang dan hadir ke Tanah Air untuk mengurus seluruh berkas-berkas naturalisasinya.

Meski belum diketahui, dua nama yang paling mencuat di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air adalah Ole Romeny dan Mess Hilgers. Sebab, dua pemain tersebut telah banyak memberikan kode akan segera bergabung bersama skuad asuhan Shin Tae-yong untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jika benar Ole Romeny dan Mess Hilgers yang merapat, keduanya tentu akan memberi dampak peningkatan kekuatan yang signifikan. Bukan tanpa alasan, saat ini Timnas Indonesia masih kekurangan penyerang tajam.

Di sisi lain, Ole Romeny tampil dengan cukup gacor bersama dengan FC Utrecht. Di awal musim Eredivisie saja, ia sudah mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan.


1 2
      

