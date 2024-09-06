Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Langsung Pulang ke Tanah Air Usai Bikin Kejutan di Arab Saudi, Asnawi Mangkualam: Sampai Jumpa di Jakarta!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:30 WIB
Timnas Indonesia Langsung Pulang ke Tanah Air Usai Bikin Kejutan di Arab Saudi, Asnawi Mangkualam: Sampai Jumpa di Jakarta!
Asnawi Mangkualam bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jayidzes)
JEDDAH Timnas Indonesia langsung pulang ke Tanah Air usai bikin kejutan di Arab Saudi. Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, pun tampak sudah tak sabar menghadapi laga melawan Timnas Australia sehingga berpesan kepada para fans skuad Garuda untuk bertemu di Jakarta.

Ya, Timnas Indonesia telah bertolak ke Tanah Air untuk melanjutkan aksinya melawan Timnas Australia di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Asnawi Mangkualam

Kepulangan para pemain Timnas Indonesia ke Tanah Air ini diketahui lewat unggahan video di insta Story akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, Asnawi Mangkualam, Nadeo Argawinata, dan Marselino Ferdinan tampak sudah tak sabar bersua fans Skuad Garuda di Jakarta.

“Buat fans Indonesia, sampai jumpa di Jakarta,” kata Asnawi dalam unggahan Insta Story Instagram Timnas Indonesia, Jumat (6/9/2024).

“Halo Garuda fans, sampai jumpa di Jakarta,” sahut Nadeo.

“Sampai jumpa di Jakarta,” timpal Marselino.

Ya, Timnas Indonesia baru saja memberi kejutan di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

