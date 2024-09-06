Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Garuda Peringkat 4, Jepang di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |03:22 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Garuda Peringkat 4, Jepang di Puncak
Timnas Indonesia menempati peringkat keempat di Grup C usai tahan Arab Saudi 1-1. (Foto: PSSI)
KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi menarik untuk diketahui. Keenam tim sudah memainkan matchday pertama mereka dan hasilnya Jepang memimpin di puncak, sedangkan skuad Garuda menempati posisi keempat.

Banyak kejutan terjadi di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar pada Kamis 5 September 2024 malam sampai Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Seperti yang pertama ada pesta gol tercipta di laga Timnas Jepang vs China.

Bermain di Stadion Saitama, tim berjuluk Samurai Biru tepatnya menang dengan skor 7-0 atas China. Jepang memperlihatkan diri bahwa mereka benar-benar tim terkuat di Grup C tersebut.

Kemenangan Jepang pun dicetak oleh Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Junya Ito, Daizen Maeda, Takefusa Kubo, dan dua gol dari Takumi Minamino. Berkat kemenangan telak itu tak heran Jepang kini memimpin Grup C.

Timnas Jepang

Sementara itu, China yang kalah telak menempati posisi terakhir di Grup C saat ini. Selisih -7 gol benar-benar memberatkan China di grup tersebut.

Selain Jepang, Bahrain juga mampu merebut kemenangan di matchday pertama Grup C. Luar biasanya, Bahrain merebut tiga poin dari Australia.

