Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tuan rumah Arab Saudi di King Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangoen di menit 19. Sampai akhirnya, Arab Saudi menyamakan kedudukan via sepakan kaki kanan Musab Juwayr di menit 45+3.

(Ragnar Oratmangoen (kanan) sempat bikin Timnas Indonesia unggul 1-0. (Foto: PSSI)

Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat Koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115.61 poin.

Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Timnas Indonesia adalah Malaysia (133), Gambia (132) dan Rwanda (131).

Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56 dunia. Padahal, skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan Timnas Indonesia.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia membuka Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat cara yang brilian. Skuad Garuda sama sekali tidak panik meski harus tandang ke markas Arab Saudi yang notabene salah satu negara langganan Piala Dunia.