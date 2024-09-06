Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |03:07 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Tahan Arab Saudi 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam!
Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat setelah menahan Arab Saudi 1-1. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tuan rumah Arab Saudi di King Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangoen di menit 19. Sampai akhirnya, Arab Saudi menyamakan kedudukan via sepakan kaki kanan Musab Juwayr di menit 45+3.

Ragnar Oratmangoen (kanan) sempat bikin Timnas Indonesia unggul 1-0. (Foto: PSSI)

(Ragnar Oratmangoen (kanan) sempat bikin Timnas Indonesia unggul 1-0. (Foto: PSSI)

Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat Koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115.61 poin.

Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Timnas Indonesia adalah Malaysia (133), Gambia (132) dan Rwanda (131).

Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56 dunia. Padahal, skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan Timnas Indonesia.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia membuka Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat cara yang brilian. Skuad Garuda sama sekali tidak panik meski harus tandang ke markas Arab Saudi yang notabene salah satu negara langganan Piala Dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655663/kawinkan-medali-emas-tenis-indonesia-ulang-sejarah-24-tahun-di-sea-games-thailand-2025-nif.webp
Kawinkan Medali Emas, Tenis Indonesia Ulang Sejarah 24 Tahun di SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_indonesia_u_22_tetap_mendapat_pengalungan_b.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Tetap Dapat Sambutan Kehormatan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement