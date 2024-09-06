Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Maarten Paes Tepis Penalti Salem Al-Dawsari, Skor Masih Sama Kuat 1-1!

MAARTEN Paes menggagalkan penalti yang dilepaskan kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari di menit 78. Mengarah ke sisi kanan gawang, kiper Timnas Indonesia Maarten Paes berhasil menyelamatkan bola secara brilian.

Sebelumnya, penalti didapatkan Arab Saudi karena kesalahan yang dibuat Maarten Paes. Kiper 26 tahun itu menjauthkan salah satu pemain Arab Saudi di kotak terlarang.

Alhasil, skor masih sama kuat 1-1. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangoen di menit 19. Sampai akhirnya, Arab Saudi menyamakan kedudukan via sepakan kaki kanan Musab Juwayr di menit 45+3.