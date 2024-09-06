Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Maarten Paes Tepis Tendangan Penalti, Skor Masih 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |02:40 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Maarten Paes Tepis Tendangan Penalti, Skor Masih 1-1
Timnas Indonesia masih ditahan Arab Saudi 1-1 di pertengahan babak kedua. (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sementara masih sama kuat 1-1 dengan Arab Saudi di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB. Menariknya di menit 79, Maarten Paes sukses menepis tendangan penalti Salem Al-Dawsari.

Hingga memasuki menit ke-75, skor tak berubah meski kedua tim tampil menyerang. Bermain di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Timnas Indonesia sejatinya sudah mencoba untuk mencetak gol keduanya. Terbukti Shin Tae-yong mencoba melakukan pergantian pemain.

Seperti Shayne Pattynama yang menggantikan Witan Sulaeman, Lalu Sandy Walsh ditarik untuk digantikan Asnawi Mangkualam. Kemudian Marselino Ferdinan akhirnya juga dimainkan untuk menggantikan Thom Haye yang sempat kesakitan saat ditarik dari lapangan.

Sayangnya, pergantian pemain itu belum berdampak besar untuk permainan Timnas Indonesia. Alhasil di menit 75 skor masih sama 1-1.

Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia X (3-5-2): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes (c), Sandy Walsh; Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Tjoe-Aon, Calvin Verdonk; Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen.

Halaman:
1 2
      
