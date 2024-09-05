Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Dikabarkan Sudah Tiba di Jakarta, Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Australia pada 10 September 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |20:42 WIB
Mees Hilgers Dikabarkan Sudah Tiba di Jakarta, Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Australia pada 10 September 2024!
Mees Hilgers (kiri) dikabarkan sudah tiba di Jakarta. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEES Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan akan menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

"Kabar Mees Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjutan. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024,” kata ketua Ultras FC Twente, Okezone mengutip dari akun X-nya, @maurice0545.

Mees Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. (Foto: X/@maurice0545)

(Mees Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. (Foto: X/@maurice0545)

Dalam beberapa hari terakhir, Mees Hilgers kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Rumor semakin kuat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mees Hilgers sejak 2020. Namun, Mees Hilgers batal Bergabung karena situasi Covid-19.

Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022. Akan tetapi, kabarnya Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orangtua.

Sekarang, Mees Hilgers dikabarkan siap menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu hal yang membahagiakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655371/hasil-sea-games-2025-atlet-karate-ignatius-joshua-kandou-sumbang-emas-ke24-untuk-indonesia-dvw.jpg
Hasil SEA Games 2025: Atlet Karate Ignatius Joshua Kandou Sumbang Emas ke-24 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/soekarno_cup_2025.jpg
Soekarno Cup 2025 Salurkan Rp517 Juta untuk Korban Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement