Mees Hilgers Dikabarkan Sudah Tiba di Jakarta, Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Australia pada 10 September 2024!

MEES Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan akan menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

"Kabar Mees Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjutan. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024,” kata ketua Ultras FC Twente, Okezone mengutip dari akun X-nya, @maurice0545.

(Mees Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. (Foto: X/@maurice0545)

Dalam beberapa hari terakhir, Mees Hilgers kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Rumor semakin kuat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mees Hilgers sejak 2020. Namun, Mees Hilgers batal Bergabung karena situasi Covid-19.

Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022. Akan tetapi, kabarnya Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orangtua.

Sekarang, Mees Hilgers dikabarkan siap menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu hal yang membahagiakan.