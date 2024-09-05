Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Jepang vs China: Timnas Indonesia di Posisi 4!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:50 WIB
Wataru Endo bantu Timnas Jepang menang 7-0 atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar laga Timnas Jepang vs China akan diulas Okezone. Timnas Jepang melesat ke puncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- melesat ke puncak klasemen Grup C setelah menang 7-0 atas China. Bermain di kandang sendiri pada Kamis (5/9/2024) malam WIB, gol-gol Jepang dicetak Wataru Endo pada menit 12, Kaoru Mitoma (45+2), brace Takumi Minamino (52' dan 58'), Junya Ito (77’), Daizen Maeda (87’) dan Takefusa Kubo (90+5’).

Wataru Endo bantu Timnas Jepang menang 7-0 atas China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Kemenangan ini membuktikan Jepang sebagai calon kuat perwakilan Grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Kejutan terjadi di laga lain.

Australia yang menjamu Bahrain di luar dugaan kalah 0-1. Gol kemenangan Bahrain dicetak Harry Souttar yang mencetak gol bunuh diri di menit 89.

Kemenangan ini membuat Bahrain duduk di posisi dua dengan tiga angka. Koleksi poin Bahrain sama persis dengan Jepang di puncak klasemen, tapi kalah selisih gol.

Turun ke posisi tiga dan empat ada Arab Saudi dan Timnas Indonesia yang sama-sama belum melakoni pertandingan. Rencananya, duel Arab Saudi vs Timnas Indonesia digelar di Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

