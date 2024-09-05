Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Jepang vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Wataru Endo Dkk Menang Telak 7-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:39 WIB
Hasil Jepang vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Wataru Endo Dkk Menang Telak 7-0
Timnas Jepang menang telak 5-0 atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/JFA)
A
A
A

TIMNAS Jepang berpesta gol ke gawang China pada laga perdana mereka di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di Saitama Stadium, Kamis (5/9/2024) sore WIB, Wataru Endo dan rekan-rekan menang telak tujuh gol tanpa balas.

Kemenangan telak ini membawa Timnas Jepang memuncaki klasemen sementara Grup C. Sementara posisi kedua ditempati Bahrain yang berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Australia 1-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jepang langsung memimpin jalannya pertandingan sejak babak pertama di mulai. Pasukan Hajime Moriyasu bermain cepat untuk mencari gol ke gawang lawan.

Wataru Endo membawa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul di babak pertama. Memanfaatkan umpan Takefusa Kubo, Endo mencetak gol di menit ke-12.

China yang tertinggal mencoba memberikan respons dengan bermain lebih keluar. Akan tetapi, Timnas Jepang dengan cepat kembali menguasai jalannya pertandingan dan menutup babak pertama dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
