Kualifikasi Piala Dunia 2026: Dampingi Roberto Mancini, Yaya Toure Tegaskan Arab Saudi Siap Hadapi Timnas Indonesia

Arab Saudi akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Saudint)

LEGENDA Manchester City, Yaya Toure siap mendampingi Roberto Mancini di tim kepelatihan Arab Saudi. Toure menegaskan Arab Saudi siap berhadapan dengan Timnas Indonesia.

Timnas Arab Saudi akan bersua dengan Indonesia di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB.

Pertandingan Arab Saudi versus Indonesia bisa disaksikan secara langsung melalui saluran televisi RCTI mulai Kamis (5/9/2024) pukul 23.00 WIB. Menjelang laga krusial itu, The Green Falcons -julukan Arab Saudi- terus mematangkan persiapan.

Yaya Toure mengatakan, persiapan Timnas Arab Saudi saat ini hampir sempurna. Mantan gelandang Manchester City itu menegaskan, The Green Falcons siap menghadapi Timnas Indonesia.

“Kembali bekerja. Babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Ayo kita lakukan ini,” kata Toure dikutip dari akun Instagram pribadinya (@realtoureyaya), Rabu (4/9/2024).

Toure diketahui merupakan asisten pelatih Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi sejak ditunjuk pada 3 November 2023 silam. Pria berusia 41 tahun itu dikenal akrab dengan Mancini semasa bermain di Manchester City.