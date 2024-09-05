Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Dampingi Roberto Mancini, Yaya Toure Tegaskan Arab Saudi Siap Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |03:05 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Dampingi Roberto Mancini, Yaya Toure Tegaskan Arab Saudi Siap Hadapi Timnas Indonesia
Arab Saudi akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Saudint)
A
A
A

LEGENDA Manchester City, Yaya Toure siap mendampingi Roberto Mancini di tim kepelatihan Arab Saudi. Toure menegaskan Arab Saudi siap berhadapan dengan Timnas Indonesia.

Timnas Arab Saudi akan bersua dengan Indonesia di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB.

Pertandingan Arab Saudi versus Indonesia bisa disaksikan secara langsung melalui saluran televisi RCTI mulai Kamis (5/9/2024) pukul 23.00 WIB. Menjelang laga krusial itu, The Green Falcons -julukan Arab Saudi- terus mematangkan persiapan.

Yaya Toure mengatakan, persiapan Timnas Arab Saudi saat ini hampir sempurna. Mantan gelandang Manchester City itu menegaskan, The Green Falcons siap menghadapi Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

“Kembali bekerja. Babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Ayo kita lakukan ini,” kata Toure dikutip dari akun Instagram pribadinya (@realtoureyaya), Rabu (4/9/2024).

Toure diketahui merupakan asisten pelatih Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi sejak ditunjuk pada 3 November 2023 silam. Pria berusia 41 tahun itu dikenal akrab dengan Mancini semasa bermain di Manchester City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/soekarno_cup_2025.jpg
Soekarno Cup 2025 Salurkan Rp517 Juta untuk Korban Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement