HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Maarten Paes Diizinkan Main untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |20:12 WIB
Kronologi Maarten Paes Diizinkan Main untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

JEDDAH – Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan bisa memainkan Maarten Paes untuk laga melawan Arab Saudi di pertandingan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Badan Timnas, Sumardji pun menceritakan upaya PSSI untuk bisa membuat Paes mendapatkan izin untuk tampil di laga tersebut.

Maarten Paes akhirnya dipastikan bisa membela Timnas Indonesia di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Arab Saudi pada pertandingan itu.

Mulanya, Maarten dipastikan absen dalam pertandingan tersebut kendati ikut terbang ke Arab Saudi. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu tidak bisa dimainkan karena telat didaftarkan ke skuad untuk pertandingan pertama putaran ketiga.

Akan tetapi, PSSI tidak menyerah untuk mengupayakan Maarten bermain melawan Arab Saudi. Sumardji mengatakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bersurat ke Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) sejak 31 Agustus 2024 untuk mengajukan permohonan agar Maarten bisa dimainkan.

Maarten Paes

“Jadi begini, di tanggal 31 Agustus, PSSI bersurat kepada AFC memohon supaya Maarten Paes bisa dimainkan (lawan Arab Saudi),” kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI) via pesan suara WhatsApp, Rabu (4/9/2024).

Halaman:
1 2
      
