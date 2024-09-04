Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Diizinkan Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:29 WIB
Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Diizinkan Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: PSSI)
A
A
A

KIPER naturalisasi Maarten Paes telah resmi diizinkan main untuk laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi kabar baik itu, Paes pun memberikan komentarnya.

Paes tampaknya sudah tidak sabar menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia. Sebab setelah mendapatkan lampu hijau untuk melawan Green Falcon –julukan Timnas Arab Saudi– di King Abdullah Sport City, pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, kata-kata kiper FC Dallas itu ditujukan kepada fans Garuda.

Tepatnya Paes mengaku sudah tidak sabar untuk segera bertanding dan bertemu para pendukung Timnas Indonesia. Apalagi setelah melewati berbagai rintangan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia, wajar jika Paes sangat menantikan momen tersebut.

“Sampai jumpa besok para pendukung Garuda!” ungkap Paes, dalam video yang diupload media sosial PSSI, Rabu (4/9/2024).

Maarten Paes

Kendati sudah mendapatkan izin untuk bermain di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong belum tentu akan langsung memainkan pemain keturunan Belanda-Indonesia itu bermain sejak menit pertama.

Sebab persaingan di sisi kiper juga ketat dengan hadirnya Ernando Ari, Adi Satryo, hingga Nadeo Argawinata. Jadi, kira-kira apakah Paes yang nantinya dipercaya sejak menit pertama oleh Shin Tae-yong?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655307/karateka-lemkari-sumbangkan-medali-perunggu-di-sea-games-2025-wlf.webp
Karateka Lemkari Sumbangkan Medali Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Emas ke-28 Indonesia! Janice Tjen Bawa Tim Tenis Putri Kalahkan Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement