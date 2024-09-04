Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Diizinkan Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

KIPER naturalisasi Maarten Paes telah resmi diizinkan main untuk laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi kabar baik itu, Paes pun memberikan komentarnya.

Paes tampaknya sudah tidak sabar menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia. Sebab setelah mendapatkan lampu hijau untuk melawan Green Falcon –julukan Timnas Arab Saudi– di King Abdullah Sport City, pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB, kata-kata kiper FC Dallas itu ditujukan kepada fans Garuda.

Tepatnya Paes mengaku sudah tidak sabar untuk segera bertanding dan bertemu para pendukung Timnas Indonesia. Apalagi setelah melewati berbagai rintangan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia, wajar jika Paes sangat menantikan momen tersebut.

“Sampai jumpa besok para pendukung Garuda!” ungkap Paes, dalam video yang diupload media sosial PSSI, Rabu (4/9/2024).

Kendati sudah mendapatkan izin untuk bermain di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong belum tentu akan langsung memainkan pemain keturunan Belanda-Indonesia itu bermain sejak menit pertama.

Sebab persaingan di sisi kiper juga ketat dengan hadirnya Ernando Ari, Adi Satryo, hingga Nadeo Argawinata. Jadi, kira-kira apakah Paes yang nantinya dipercaya sejak menit pertama oleh Shin Tae-yong?