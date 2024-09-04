Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi Setelah Maarten Paes Resmi Bermain: Mengerikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:26 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi Setelah Maarten Paes Resmi Bermain: Mengerikan!
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Arab Saudi setelah Maarten Paes resmi bermain akan diulas Okezone. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan Maarten Paes bisa bermain untuk laga melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

“Hari ini sudah selesai kegiatan MCM (Match Coordination Meeting) untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut,” kata Sumardji, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (3/9/2024).

Kehadiran Maarten Paes merupakan berkah bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda membutuhkan kiper jempolan untuk menghadang serangan Arab Saudi yang dipimpin Salem Al-Dawsari.

Maarten Paes bukanlah kiper sembarangan. Ia tercatat sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Liga Amerika Serikat 2024.

Fakta menarik Timnas Indonesia

Puncaknya, kiper 26 tahun ini masuk ke dalam skuad MLS All-Stars 2024, bersanding dengan pemain-pemain beken lainnya. Seiring diizinkannya Maarten Paes untuk bermain, pola apa yang akan diandalkan Shin Tae-yong?

Pelatih 53 tahun ini masih akan mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes.

