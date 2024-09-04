Media Arab Saudi Takut-takuti Timnas Indonesia soal Betapa Angkernya Stadion King Abdullah Sport City

MEDIA asal Arab Saudi, Ar Riyadiyah, menakut-nakuti Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Arab Saudi itu tepatnya mengingatkan betapa angkernya King Abdullah Sport City, stadion yang akan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Green Falcon –julukan Timnas Arab Saudi– tersebut.

Ar Riyadiyah membeberkan sebuah fakta bahwa sejauh ini Timnas Arab Saudi sudah bermain 11 laga kualifikasi Piala Dunia Asia di King Abdullah Sport City. Hebatnya, dari 11 laga itu Arab Saudi belum pernah terkalahkan.

Dengan rincian 10 laga diraih dengan kemenangan dan satu lagi berakhir imbang. Fakta itu jelas menjadi kabar buruk untuk Timnas Indonesia.

Ar Riyadiyah seakan mengungkapkan bahwa King Abdullah Sport City bisa menjadi stadion yang angker untuk tim lawan. Termasuk untuk Timnas Indonesia.

“Timnas Arab Saudi sudah main 11 laga di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah untuk Kualifikasi Piala Dunia Asia. Hasilnya, merkea menang 10 laga dan sekali imbang, jadi mereka belum terkalahkan (di King Abdullah Sport City),” ungkap media Arab Saudi, Ar Riyadiyah, Rabu (4/9/2024).

Media Arab Saudi itu lantas percaya rekor positif itu akan terus berlanjut menjadi 12 laga tanpa kelalahan. Sebab 11 laga sebelumnya tim-tim kuat mampu ditaklukkan Arab Saudi, yakni Malaysia, China, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, Timor Leste.