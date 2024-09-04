Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Arab Saudi Takut-takuti Timnas Indonesia soal Betapa Angkernya Stadion King Abdullah Sport City

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:19 WIB
Media Arab Saudi Takut-takuti Timnas Indonesia soal Betapa Angkernya Stadion King Abdullah Sport City
Timnas Indonesia bakal melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City. (Foto: Manchester City)
A
A
A

MEDIA asal Arab Saudi, Ar Riyadiyah, menakut-nakuti Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Media Arab Saudi itu tepatnya mengingatkan betapa angkernya King Abdullah Sport City, stadion yang akan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Green Falcon –julukan Timnas Arab Saudi– tersebut.

Ar Riyadiyah membeberkan sebuah fakta bahwa sejauh ini Timnas Arab Saudi sudah bermain 11 laga kualifikasi Piala Dunia Asia di King Abdullah Sport City. Hebatnya, dari 11 laga itu Arab Saudi belum pernah terkalahkan.

Dengan rincian 10 laga diraih dengan kemenangan dan satu lagi berakhir imbang. Fakta itu jelas menjadi kabar buruk untuk Timnas Indonesia.

Ar Riyadiyah seakan mengungkapkan bahwa King Abdullah Sport City bisa menjadi stadion yang angker untuk tim lawan. Termasuk untuk Timnas Indonesia.

Fakta menarik Timnas Indonesia

“Timnas Arab Saudi sudah main 11 laga di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah untuk Kualifikasi Piala Dunia Asia. Hasilnya, merkea menang 10 laga dan sekali imbang, jadi mereka belum terkalahkan (di King Abdullah Sport City),” ungkap media Arab Saudi, Ar Riyadiyah, Rabu (4/9/2024).

Media Arab Saudi itu lantas percaya rekor positif itu akan terus berlanjut menjadi 12 laga tanpa kelalahan. Sebab 11 laga sebelumnya tim-tim kuat mampu ditaklukkan Arab Saudi, yakni Malaysia, China, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, Timor Leste.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/11/1655175/catatan-akhir-tahun-sepak-bola-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-emas-sea-games-melayang-nxs.webp
Catatan Akhir Tahun Sepak Bola Indonesia: Gagal ke Piala Dunia, Emas SEA Games Melayang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/arya_danu_susilo.jpg
Atlet Taekwondo Arya Danu Susilo Hadirkan Emas Ke-25 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement