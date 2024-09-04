Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Banten vs Kalimantan Timur Berakhir Sama Kuat 3-3

DELI SERDANG – Pertarungan sengit terjadi di cabang olahraga (cabor) futsal putri antara tim Banten vs Kalimantan Timur di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Saking sengitnya, tidak ada pemenang dari laga yang digelar di GOR Mini Futsal Dispora Sumatera Utara, Deli Serdang, Rabu (4/9/2024) siang WIB tersebut, karena pertandingan berakhir sama kuat 3-3.

Banten bermain menyerang sejak menit-menit awal. Namun, beberapa peluang yang mereka dapatkan bisa dimentahkan kiper lawan.

Terus menekan, Banten sukses menjebol gawang Kaltim pada menit keempat. Sebuah tendangan keras dari sudut sempit tak dapat dihalau kiper lawan.

Permainan ciamik terus ditampilkan oleh Banten. Alhasil, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke 10. Lewat sebuah skema sepakpojok yang manis, sundulan pemain nomor punggung lima merangsek masuk ke gawang lawan.

Tiga menit kemudian, Banten sukses memperlebar jarak menjadi 3-0. Kali ini, lewat serangan balik cepat mereka membobol gawang lawan untuk ketiga kalinya.

Akan tetapi, tiga menit jelang turun minum, Kaltim berhasil mencuri satu gol. Alhasil, pertandingan babak pertama ditutup dengan skor 3-1 untuk keungggulan Banten.