Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Banten vs Kalimantan Timur Berakhir Sama Kuat 3-3

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:23 WIB
Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Banten vs Kalimantan Timur Berakhir Sama Kuat 3-3
Tim Futsal Banten vs Kalimantan Timur. (Foto: Instagram/futsalpon2024)
A
A
A

DELI SERDANG – Pertarungan sengit terjadi di cabang olahraga (cabor) futsal putri antara tim Banten vs Kalimantan Timur di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Saking sengitnya, tidak ada pemenang dari laga yang digelar di GOR Mini Futsal Dispora Sumatera Utara, Deli Serdang, Rabu (4/9/2024) siang WIB tersebut, karena pertandingan berakhir sama kuat 3-3.

Banten bermain menyerang sejak menit-menit awal. Namun, beberapa peluang yang mereka dapatkan bisa dimentahkan kiper lawan.

Terus menekan, Banten sukses menjebol gawang Kaltim pada menit keempat. Sebuah tendangan keras dari sudut sempit tak dapat dihalau kiper lawan.

Baca Juga:
baca_juga

Permainan ciamik terus ditampilkan oleh Banten. Alhasil, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke 10. Lewat sebuah skema sepakpojok yang manis, sundulan pemain nomor punggung lima merangsek masuk ke gawang lawan.

Banten vs Kalimantan Timur (futsalpon2024)

Tiga menit kemudian, Banten sukses memperlebar jarak menjadi 3-0. Kali ini, lewat serangan balik cepat mereka membobol gawang lawan untuk ketiga kalinya.

Akan tetapi, tiga menit jelang turun minum, Kaltim berhasil mencuri satu gol. Alhasil, pertandingan babak pertama ditutup dengan skor 3-1 untuk keungggulan Banten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066220/besok-pssi-panggil-muhammad-rizki-saputra-untuk-kasus-pemukulan-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-seumur-hidup-GW2RoVMKEW.jpg
Besok PSSI Panggil Muhammad Rizki Saputra untuk Kasus Pemukulan Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Dihukum Seumur Hidup?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement