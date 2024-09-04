Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Timur Menang Comeback 2-1 atas Sumatra Utara

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:08 WIB
Hasil Futsal Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Timur Menang <i>Comeback</i> 2-1 atas Sumatra Utara
Tim Futsal Putra Jawa Timur menang atas Tim Futsal Putra Sumatra Utara 2-1 (Foto: Instagram/@futsal.jtm)
DELI SERDANG – Tim Futsal Putra Jawa Timur berhasil menang 2-1 atas Tim Futsal Putra Sumatra Utara dalam lanjutan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Rabu (4/9/2024) siang WIB.

Tim futsal Sumatera Utara langsung melancarkan serangan masif ke pertahanan Jawa Timur di awal babak pertama. Dibalik sorak sorai para pendukung, tim futsal Sumatera Utara tampil percaya diri.

Tim Futsal Jatim

Tidak butuh waktu lama, tim futsal Sumatera Utara pun berhasil mencuri keunggulan. Salah satu pemainnya sukses melepaskan tembakkan keras untuk merobek jala gawang tim futsal Jawa Timur.

Tertinggal satu gol, tim futsal Jawa Timur bermain lebih berani untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan selesai.

Memasuki babak kedua, tim futsal Jawa Timur tampil menggebrak. Serangan cepat yang dikombinasikan dengan tendangan spekulatif membuat tim futsal Sumatera Utara kesulitan mengembangkan permainan.

Pelanggaran pun terjadi dekat kotak penalti tim futsal Sumatera Utara. Tak mau membuang peluang, tim futsal Jawa Timur akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dari tendangan bebas yang langsung masuk ke gawang.

