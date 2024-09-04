Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Haru Pratama Arhan Menangis dan Mencium Kabah hingga Singgung Bacaan Surat Maryam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:00 WIB
Momen Haru Pratama Arhan Menangis dan Mencium Kabah hingga Singgung Bacaan Surat Maryam
Pratama Arhan bersama skuad Timnas Indonesia jalani ibadah umrah jelang lawan Arab Saudi. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

MOMEN haru Pratama Arhan menangis dan mencium ka'bah hingga singgung bacaan surat Maryam akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Para penggawa Timnas Indonesia telah berkumpul di Jeddah, Arab Saudi untuk memulai perjalanan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jelang menghadapi skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City itu, beberapa pemain Timnas Indonesia menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh.

Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan menjadi satu dari belasan penggawa Garuda yang berkunjung ke Masjidil Haram. Dalam sebuah video yang diunggah di akun instagram resmi Timnas Indonesia, tampak Arhan yang tengah berjalan mengelilingi kabah.

Baca Juga:
baca_juga

Dalam momen yang lain, pemain klub Liga Korea Selatan, Suwon FC itu juga tampak menangis haru saat ia bersama pemain lain berhasil sampai ke kabah dan menyentuh serta mencium hajar aswad.

Dalam instagram pribadinya, Pratama Arhan juga membagikan beberapa potret saat ia menjalankan ibadah umroh. Namun yang menarik, tidak ada banyak kata-kata yang ia sampaikan dalam keterangan unggahannya.

Pratama Arhan bersama rekan setimnya di Timnas Indonesia jalani ibadah umroh

Bek kiri yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya itu hanya membubuhkan emoji bersyukur dan menuliskan “(QS. Maryam 30-34)” dalam keterangannya.

Tidak diketahui pasti apa maksud dari keterangan unggahan Pratama Arhan. Namun perlu diketahui, QS. Maryam ayat 30 hingga 34 ini berkaitan dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement