Momen Haru Pratama Arhan Menangis dan Mencium Kabah hingga Singgung Bacaan Surat Maryam

MOMEN haru Pratama Arhan menangis dan mencium ka'bah hingga singgung bacaan surat Maryam akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Para penggawa Timnas Indonesia telah berkumpul di Jeddah, Arab Saudi untuk memulai perjalanan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jelang menghadapi skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City itu, beberapa pemain Timnas Indonesia menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh.

Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan menjadi satu dari belasan penggawa Garuda yang berkunjung ke Masjidil Haram. Dalam sebuah video yang diunggah di akun instagram resmi Timnas Indonesia, tampak Arhan yang tengah berjalan mengelilingi kabah.

Dalam momen yang lain, pemain klub Liga Korea Selatan, Suwon FC itu juga tampak menangis haru saat ia bersama pemain lain berhasil sampai ke kabah dan menyentuh serta mencium hajar aswad.

Dalam instagram pribadinya, Pratama Arhan juga membagikan beberapa potret saat ia menjalankan ibadah umroh. Namun yang menarik, tidak ada banyak kata-kata yang ia sampaikan dalam keterangan unggahannya.

Bek kiri yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya itu hanya membubuhkan emoji bersyukur dan menuliskan “(QS. Maryam 30-34)” dalam keterangannya.

Tidak diketahui pasti apa maksud dari keterangan unggahan Pratama Arhan. Namun perlu diketahui, QS. Maryam ayat 30 hingga 34 ini berkaitan dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya.