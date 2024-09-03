Tas Dimas Drajad Hilang saat Latihan Timnas Indonesia, Erick Thohir Angkat Bicara

TAS Dimas Drajad sempat hilang saat menjalani latihan bareng Timnas Indonesia di Stadion ABC Senayan, Jakarta, pada Sabtu 31 Agustus 2024. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai pengamanan untuk Timnas Indonesia yang sempat lalai di hari tersebut.

Mantan presiden Inter Milan itu menjamin, keamanan Timnas Indonesia menjadi prioritas. Alhasil, keamanan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan diperketat.

(Tas Dimas Drajad sempat hilang di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

"Saya akan pastikan bahwa keamanan itu menjadi prioritas," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Kehilangan-kehilangan itu nanti kita jaminlah. Kami lakukan perbaikan," lanjut pemilik klub Liga 2 Inggris, Oxford United ini.

Erick Thohir memastikan fokus skuad asuhan Shin Tae-yong tidak boleh terpecah saat ini. Sebab, Timnas Indonesia sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

BACA JUGA: Reaksi Bersyukur Maarten Paes Usai Dapat Panggilan Perdana Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Saat ini Pratama Arhan dan kawan-kawan sedang bersiap menatap laga melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di King Abdullah Sports City, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.